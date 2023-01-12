Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe 'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray 'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda derbi maçının ardından bir sonraki hafta için çalışmalar devam etti.

ASLAN HATAY'A HAZIRLANIYOR

Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında evinde Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlileri ile başladı.

Daha sonra pas çalışmaları yapan Sarı-kırmızılılar, ardından taktik organizasyonlarıyla idmanı tamamladı. Bu arada idman öncesinde Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, vefatının 1'inci yıl dönümünde eski futbolcuları Ahmet Çalık'ı, 5 numaralı formasını basın mensuplarına göstererek andı. Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FİKSTÜR AVANTAJI ARTIK ASLAN'DA

Ligde ilk 17 maçın 10'unu dışarıda oynayan G.Saray, sıradaki 5 maçın 4'üne Nef Stadı'nda çıkacak. Aslantepe'de Hatayspor ve Antalyaspor ile karşılaştıktan sonra Giresun'a konuk olacak Cimbom, ardından peş peşe coşkulu taraftarı önünde Ümraniyespor ve Trabzonspor 'u ağırlayacak.

TRANSFERDE SIKI ÇALIŞMA

Aldığı galibiyetlerle lider durumda bulunan Galatasaray, yapacağı transfer hamleleriyle şampiyonluğa uzanmak istiyor. Ara transferde Seferovic ve Mata ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da Yusuf Demir de bekleneni veremedi.

KONUŞULAN İSİM ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir Icardi ve Mertens skalasında bir oyuncu transfer edileceği konuşulan isim ortaya çıktı.

HEDEF LUCAS MOURA

Hücum hattına takviye düşünen sarı-kırmızılıar, sezon başında ilgilendiği Lucas Moura'yı tekrar gündemine aldı. Tottenham'ın Brezilyalı çok yönlü hücum oyuncusu Moura'nın, hocası Conte ile yıldızları barışmadı. Premier Lig'de 8 maçta sadece 90 dakika süre alabilen 30 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın teklifini değerlendirmek istiyor.

PSG'den Icardi'yi kiraladığı taktikle hareket eden sarı-kırmızılı kulüp, Moura'nın ücretinin büyük bölümünü İngilizler'in ödemesini istedi. Galatasaray bedelsiz kiralama formülü üzerinde duruyor ve taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. (Sabah)



