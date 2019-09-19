Sarı-Kırmızılı kulübün imza töreni sırasında, formaların kol tarafında, “Magdeburger Sigorta” yazısı görüldü. Daha sonra bu logo, kulübün resmi internet sitesine de koyuldu.

Galatasaray’ın yeni sezon için Magdeburger Sigorta ile anlaşma imzalayacaklarını resmi internet sitesinden duyurdu.

Sarı kırmızılılar'ın, bu sponsorluk karşısında kasasına 1 milyon euro koyacağı öğrenildi.

İşte yapılan açıklama:

Kulübümüz ile sigorta dünyasının köklü markası Magdeburger Sigorta arasında forma kol sponsorluk anlaşması imzalanacaktır.

Tarih : 20 Eylül 2019, Cuma

Yer : Türk Telekom Stadyumu

Program : 13.30 Kayıt ve Karşılama

14.00 Toplantı Başlangıcı

14.05 Konuşmalar

14.20 Soru - Cevap

14.40 İmza Töreni

14.45 Fotoğraf Çekimi

14.50 Toplantı Bitişi