Süper Lig 'de kötü günler geçiren ve düşme hattıyla sadece 3 puan farkı bulunan Galatasaray hem bu kâbustan uyanmak hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek adına devre arasında kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor. Bu doğrultuda Chelsea'nin, İngiliz yıldızı Ross Barkley, Aslan'ın gündemine gelmişti.

28 yaşındaki futbolcu için Chelsea ile görüşülmüş ve transferde önemli yol katedilmişti. Ancak İngiliz basınında çıkan haberler, Cim Bom'u üzecek nitelikte...

Ada basını, başarılı orta saha oyuncusunun altyapısından yetiştiği Everton'la görüştüğünü yazdı.

Geçen sezon Aston Villa'ya kiralanan İngiliz futbolcu bu sezon Chelsea'de sadece 12 maçta 428 dakika süre aldı.





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