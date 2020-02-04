Önceki akşam Kayserispor karşısında oynadığı futbolla yine vasatı aşamamasına rağmen, iyi niyetiyle dikkat çeken Belhanda için bazı Rus kulüplerinin devreye girdiği öğrenildi.

FATİH TERİM BELHANDA'NIN GİDİŞİNE İZİN VERMEDİ

Galatasaray’da bu sezon 21 maçta 5 gol 1 asistlik istatistik ortaya koyan ve devre arasında kendisine talip olan bazı kulüpleri elinin tersiyle iten Younes Belhanda için Rus ekiplerinin nabız yokladığı belirtilirken, ligde kötü günler yaşayan Rubin Kazan’ın menajerler aracılığıyla sarı kırmızılı yöneticilerle temasa geçtiği kaydedildi.

Stoper transferi yapamayarak büyük bir risk alan Galatasaray’da tecrübeli teknik direktör Fatih Terim’in Faslı öğrencisinin gidişine izin vermeyeceği bildirilirken, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Cimbom’un defans hattından sonra orta sahada eksik kalmayı göze alamadığı anlaşıldı.

Kaynak: Akşam