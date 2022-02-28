Bir süredir Galatasaray 'ın radarında olan Aliou Dieng için Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United'ın devreye girdiği öne sürüldü. Galatasaray, Aliou Dieng'i satın alma opsiyonuyla kiralamak isterken Prens Selman'ın devreye girmesi Sarı-Kırmızılıların işini oldukça zora soktu.

Mısır basını, Muhammed bin Selman'ın Aliou Dieng için harekete geçtiğini yazarken oyuncunun Al-Ahly'den ayrılmak istediğini kulübe bildirdiği aktarıldı. Haberde Galatasaray ile bir Fransız ekibinin de peşinde olduğu Dieng'in "Gitmek istiyorum, transferimde kolaylık yapın" sözlerine yer verildi.

Al-Ahly, Aliou Dieng için 8 milyon dolar bonservis talep edince Galatasaray oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için girişimlerini sürdürüyordu.

Bu sezon Mısır ekibiyle tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Aliou Dieng 1 gollük performans sergileyebildi. Kulübüyle 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Malili ön liberonun güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro.

Akşam







