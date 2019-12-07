Galatasaray, Süper Lig’in 14'üncü haftasında Alanyaspor'u evinde konuk edecek. İddaa bülteninde Tek Maç olarak yer alan karşılaşma esnasında ise Misli.com’da Canlı Bahis oynayarak heyecana ortak olabileceksiniz. Ve Canlı Bahis kaybınızda %10’a kadar iade sadece Misli.com’da…

Galatasaray - Alanyaspor maçına hemen iddaa oynamak için tıklayın!

Şampiyonlar Ligi’nde beklentilerin olmaması ve ligde de kötü sonuçların ardından oldukça zor bir dönem yaşayan Galatasaray’da son olarak hafta arası kupadaki Tuzla yenilgisi soğuk duş etkisi yarattı. Ligde de Başakşehir yenilgisi ve ardından Trabzon beraberliği ile zirve yarışışında 7 puan geri kalan sarı kırmızılılarda Fatih Terim’in sakatlıklar nedeniyle bir türlü ideal on birini sahaya sürememesi bu maç öncesinde de söz konusu… Radamel Falcao'nun yanı sıra sakatlıkları süren Florin Andone, Christian Luyindama, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli kadroda yer almazken düzelen Emre Akbaba da lisansı çıkarılmadığından oynayamayacak. Hafta içi idmanlarda yer alan Şener Özbayraklı ve Mario Lemina ise Terim’den görev bekliyorlar.

Sezona fırtına gibi giren Alanyaspor ilk haftaları liderlik koltuğunda geçirip düşüşe geçmişti. Üst üste gelen Trabzon ve Göztepe yenilgileri sonrası geçen hafta 5-0’lık Ankaragücü galibiyeti Erol Bulut ile öğrencilerinin morallerini yerine getirdi. Hafta içi Adanaspor’u da 5-1 mağlup ederek tur için avantajı sağladılar. Lokman Gör, Juanfran ve Tayfur Bingöl sakatlıklarından ötürü forma giyemeyeceklerken, Papiss Cisse de kart sınırını aştığı için cezalı duruma düştü.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• Galatasaray’ın son 10 lig maçının 9’u 2,5 Gol Altı bitti.

• Alanyaspor’un ligde son 7 deplasmanının 6’sında 2,5 Gol barajı aşılmadı.

• Galatasaray rakibine karşı evindeki son 3 maçta galibiyet elde etti.

• Galatasaray rakibine karşı evindeki son 3 maçta ilk yarıları önde kapadı.

• Alanyaspor ligdeki son 4 deplasmanında galibiyet alamadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NEYİ TERCİHLEDİ?

İddaa bültenindeki günün sonucu merakla beklenen ve Tek Maç oynanabilecek karşılaşma öncesi Misli.com üyelerinden kuponlarında bu maça yer verenlerin %68’i sarı kırmızılıların kendi sahasında galip geleceği yönünde tercihini yapmış.

Canlı Bahis oynama imkanı da bulunan maç için Misli.com üyelerince yapılan bir diğer tercih ise %6’lık oynanma oranıyla Karşılıklı Gol Var tercihi.

SÜPER LİG YAZARIMIZ BERKUK ÜNYAY NE DİYOR?

Galatasaray'da işler iyi gitmiyor. Kupa maçında da Tuzlaspor karşısında sürpriz bir yenilgi aldılar. Ancak bu kez işi sıkı tutacaklardır. Özellikle Lemina'nın hafta içinde takımla birlikte çalışması önemli. Muhtemelen bu maçta Lemina ilk onbirde forma giyecektir. Ayrıca rakipte Cisse'nin cezası nedeniyle forma giyemeyeceğini de hatırlatalım. Taraftar desteğiyle birlikte Galatasaray sahadan galibiyetle ayrılır.