Süper Lig şampiyonluğu için geri sayım başladı. Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarının geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden heyecanı ve desteği borsada ve dijital platformlarda da kendisini hissettirdi. Rakamsal verilerin en dikkat çekeni Sarı Kırmızılılar’ın cephesinde yaşandı. Borsa İstanbul’da %10’a yakın bir yükseliş elde eden Galatasaray’ın resmi taraftar tokenları $GAL Fan Token satışları da hızla arttı. Galatasaray taraftarları 24 saat içerisinde $GAL Fan Token’lardaki %104 oranında artışla, kulüplerini Barcelona, Juventus, Milan, Roma gibi dünya devlerinin sıralamasında bir numara yaptı. Dijital para dünyasının en yeni rekabetlerinden biri olan Fan Token pazarında sarı kırmızılar, 4 günde 50 milyon TL’lik bir gelir sağladı.

Chiliz. Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk, $GAL Fan Token’ın yükselişini şu ifadelerde açıkladı: “Dijital para dünyasında, futbol kulüpleri ile taraftarları bir araya getiren ve taraftarlara her zamankinden daha fazla kulüplerine yakın olma ayrıcalığını sunan Socios ekosistemi, dünyanın birçok yerinden futbol taraftarlarının rekabet edebildikleri de bir alan. Galatasaray taraftarlarının ilk günden itibaren dünyanın her yerinden kulüplerine destek olduklarını gördük. Özellikle Avrupa’nın birçok ülkesinden Galatasaray taraftarları ve futbolseverler $GAL Fan Token aldı. Son birkaç günde bu destekleri çok daha fazla artarak kulüplerine 50 milyon TL’lik bir gelir kalemi yarattı. Kulüplerin maç günü gelirleri gibi birçok gelir kaleminden mahrum olduğu bu dönemde, biz de taraftarlar ile birlikte kulüplerimize gelir sağlamaktan son derece mutluluk duymaktayız.”