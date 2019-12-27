Galatasaray'a 3 müjde birden

Galatasaray’a sakat oyunculardan güzel haber... Dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina’nın Antalyaspor maçında forma giyme ihtimali bulunuyor.

27 Aralık 2019, Cuma 06:01
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Galatasaray'a 3 müjde birden

Süper Lig’in 17. haftasında yarın Antalyaspor’u kendi sahasında konuk edecek olan Galatasaray’da, kritik mücadelinin hazırlıkları, dün sabah yapılan antrenmanla devam etti. Sarı- Kırmızılı ekibin son çalışmasında taktik provalar üzerinde durduğu bildirildi.

Galatasaray’a sakat oyunculardan güzel haber... Hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina’nın, dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı bildirildi. Üç oyuncunun da yarın oynanacak Antalyaspor maçında forma giyme ihtimali bulunuyor.

Babel ekstra çalışma yaptı

Son haftaların eleştirilen ismi Ryan Babel’in, dünkü idmandan sonra tesislerde ektra çalışmalar yaptığı bildirildi. Hollandalı futbolcu, Antalyaspor maçında da ilk 11’de oynayıp Galatasaray’ın hücum yükünü sırtlamaya çalışacak.

Feghouli artık 30 yaşında

Sarı-Kırmızılı ekibin Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, 30. yaş gününü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kutladı. Tecrübeli futbolcu için Florya’da mini bir kutlama partisi yapıldı.

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