Arda Turan, Feghouli, Babel, Pulgar, Pena, Fatih Öztürk, Halil Dervişoğlu ve Semih Kaya ile yollarını ayıran G.Saray'ın maaş bütçesinde 8.5 milyon Euro tasarruf sağlandı.

2022- 23 sezonu öncesi altyapıdaki gençler dışında sözleşmeli 26 futbolcuya sahip kulübün, yabancılarına 15.1 milyon Euro, yerlilerine 74.3 milyon TL garanti ücret yükü bulunuyor. Futbolcuların maliyeti yıllar sonra 20 milyon Euro'ya inerken, buna teknik heyet ve personel maaşı, maç başı primler, puan bonusları, vergi ve tesis-deplasman masrafı eklenecek. 11 Haziran'da seçilecek yeni yönetim, A Takım bütçesini 40 milyon Euro seviyesinde tutmaya çalışacak.

6 İSME 'TAKIM BULUN' TALİMATI

Bu sezonu kiralık başka kulüplerde tamamlayan Jesse Sekidika, Valentine Ozornwafor, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir yine kadroda düşünülmüyor. Diagne'ye menajeri kulüp arıyor.(Sabah)