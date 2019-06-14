Galatasaray, 2018-2019 sezonunun devre arasında transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği ancak kadrosuna katamadığı Yeşil Burun Adalı golcü Ze Luis’e olan ilgisini sürdürüyor.

Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için yoğun transfer çalışması yapan sarı-kırmızılılar, Luis için tekrar Spartak Moskova ile irtibata geçti. Geçen sezon devre arasında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mbaye Diagne’yi en azından satın aldığı bonservis bedeli karşılığında satmayı planlayan sarı-kırmızılılar, yerini Luis ile doldurmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, devre arasında Ze Luis için önce 7,5 milyon Euro teklif etmiş, Moskova ekibinin kabul etmemesi üzerine 10 milyon Euro’ya yükseltmişti.

Ancak Spartak Moskova’nın 15 milyon Euro bonservis talebinde diretmesi sonucunda rota Mbaye Diagne’ye çevrilmişti. Galatasaray, tekrar Ze Luis için 10 milyon Euro’luk teklif yapacak ve anlaşma zemini arayacak. Sarı-kırmızılılar, Yeşil Burun Adalı futbolcu için yıllık 2.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme düşünüyor. 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Spartak Moskova ile 36 maça çıkarken 14 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

1,84’lük santrfor, 6.5 milyon Euro karşılığında 2015 yılında Spartak Moskova’nın yolunu tuttu. 2015 yılından beri Rus liginde forma giyen sol ayaklı futbolcu, bir lig, bir de kupa şampiyonluğu yaşadı. Öte yandan Galatasaray’ın Ndiaye’nin yerine düşündüğü Arjantinli orta saha oyuncusu Banega konusunda önemli bir yol kat edildiği ve oyuncuyla anlaşan sarı-kırmızılıların, Sevilla ile bonservis pazarlığı yapacağı ifade edildi.

Kaynak: Yeni Şafak