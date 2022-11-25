Ligin başında görev vermediği Rashica'yı, önce idmanlarda hazırlayıp takıma adapte ettikten sonra sahaya süren ve istediği verimi alan Okan Buruk, Yusuf Demir'de de benzer bir süreç izleyecek. Buruk'un, kiralık gitmesine izin vermediği Yusuf'u antrenmanlarda hazırlayıp kısa sürelerle şans tanıdıktan sonra doğrudan ilk 11'e dahil etmeyi planladığı öğrenildi.





Avusturya U21 Milli Takımı'yla Türkiye'ye karşı çok iyi bir performans sergileyen ve sakatlık sonrası tamamen toparlandığı görülen 19 yaşındaki kanat oyuncusu da kupa arası öncesinde Okan hocayla görüşerek forma isteğini dile getirmişti.



