Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için bastırıyor

"Galatasaray gibi bir takımda oynamak her oyuncunun hedefidir" açıklamasını yapan Youssouf Ndayishimiye, menaceriyle birlikte Sarı-Kırmızılı kulüple görüşerek her konuda anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun transferinde son sözü Yeni Malatyaspor Yönetimi söyleyecek. Galatasaray, son olarak oyuncunun bonservisine 1.1 milyon Euro önerdi. Yeni Malatya cephesi ise 1.8 milyon Euro talep ediyor.

Aradaki farkın bugün eritilmesi halinde, oyuncu vakit kaybetmeden Florya'nın yolunu tutacak. Teknik patron Fatih Terim, orta sahadaki defansif gücü nedeniyle Ndayishimiye'yi kadrosunda görmek istiyor. Galatasaray Yönetimi, bu transfer için artık beklemeye geçmiş durumda.





İlgili Haberler Fatih Terim, DeAndre Yedlin transferini dört gözle bekliyor



