Pandemi nedeniyle statlara seyirci alınmamasına yönelik karar, hem Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki rakipleri hem de 1. Lig takımları tarafından bazı maçlarda yok sayılırken, federasyon bu ihlallere sadece para cezası verdi. Sarı-Kırmızılı takımın son ve en önemli maçı olan Yeni Malatyaspor karşılaşması Türk Telekom Stadı'nda olunca ve takım farklı bir galibiyete ihtiyaç duyunca, camiadan konuyla ilgili sesler yükselmeye başladı. Sosyal medyadan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetime gönderilen mesajlarda, para cezasının göze alınıp, tribünlerin bir kısmının taraftara açılması talep ediliyor. Şu ana kadar bu yasağa hassasiyetle yaklaşan Cengiz'in, konuyu kurmaylarıyla masaya yatıracağı öğrenildi.