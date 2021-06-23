Galatasaray yönetiminden sosyal medya kararı

Galatasaray Spor Kulübü’nün seçilmiş 90. Yönetim Kurulunun ilk toplantısı, Başkan Burak Elmas’ın başkanlığında Galatasarayımızın gelenekleri uyarınca Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulunca yapılan ilk toplantı sonucunda alınan kararlar hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, "Bireysel olarak az görünür olma kararını aldık. Daha ziyade hizmetimizle, icraatımızla görünür olmayı diliyoruz. Bu çerçevede aldığımız bir önemli karar da Yönetim Kurulu Üyelerimizin, sadece konvansiyonel ortamlarda değil; ama sanal ortamlarda ve sosyal medyada az görünmeleri olacak. Bugün tüm yönetim kurulu üyeleri olarak hepimizin mutabakatla benimsediği sosyal medyada bulunma ya da bulunmama yönergesi oldu. Sosyal medya hesaplarımızı kapatmıyoruz; ama Galatasaray’ı ilgilendiren konularda artık bireysel olarak sosyal medyada olmayacağız. Bunun iletişimini Galatasaray’ın kurumsallığına; yani Kulüp Sözcümüze, Yönetim Kurulu Sözcümüze, tabii ki Başkanımıza ve Galatasaray’ın dijital hesaplarına bırakıyoruz. Yine bu kurumsallık çerçevesinde hepimizin mutabakatla aldığı karar doğrultusunda bir gizlilik taahhütnamesi imzalandı. Yönetim Kurlu Üyeleri olarak Galatasaray’ın bilgilerini kendimizde muhafaza edeceğimize, kimseyle paylaşmayacağımızı taahhüt ettik. Bugünün kararları bunlardır. Bu ilk toplantıdır. Daha ziyade geleneksel ve sembolik bir toplantıdır. Daha yapacak çok işimizin, alınacak çok kararımızın olduğunu farkındayız. Mazbatamızı aldığımızdan bu yana, hatta almadan evvel çalışmalarımıza başladık. Yeni gelişmeler oldukça sizi, bahsettiğim kanallar vasıtasıyla bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.