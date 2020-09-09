Galatasaray yönetiminden flaş talep! "Artık Belhanda'yı götür!"
Galatasaray yönetimi, son olarak Etebo transferinde iş birliği yaptığı menajer William D'Avila'dan, Belhanda'ya kulüp bulmasını istedi. Faslı oyuncusuna kulüp bulmasını istedi. Sarı-kırmızılı ekip hem Faslı yıldızın maaşından kurtulmak hem de bonservis geliri elde etmek istiyor.
Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'in satışını gerçekleştiren menajer William D'Avila, Onyekuru'dan sonra bir başka Nijeryalı oyuncusu Etebo'yu da G.Saray'a getirdi.
Sarı-kırmızılı yönetim, Etebo transferini bitiren D'Avila'dan menajerliğini yaptığı Belhanda'ya da kulüp bulmasını istedi. Faslı oyuncunun önceliği, kariyerine Avrupa'nın üst düzey liglerde devam etmek. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nasr ihtimaline soğuk bakan 30 yaşındaki orta sahaya, William D'Avila Avrupa'da kulüp arıyor. Galatasaray, hem Belhanda'dan bonservis kazanmak hem de 3.3 milyon Euro maaşından kurtulmak istiyor.
DIAGNE: KİNG KONG GERİ DÖNDÜ
Pazartesi takımla çalışan Mbaye Diagne'nin kasığındaki ağrı nüksedince dün tedaviye alındı. Senegalli golcü, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Merak etmeyin, çok iyiyim. Küçük bir şeydi. Cumartesi görüşürüz inşallah. King Kong geri döndü." (Sabah)