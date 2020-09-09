Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'in satışını gerçekleştiren menajer William D'Avila, Onyekuru'dan sonra bir başka Nijeryalı oyuncusu Etebo'yu da G.Saray'a getirdi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Etebo transferini bitiren D'Avila'dan menajerliğini yaptığı Belhanda'ya da kulüp bulmasını istedi. Faslı oyuncunun önceliği, kariyerine Avrupa'nın üst düzey liglerde devam etmek. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nasr ihtimaline soğuk bakan 30 yaşındaki orta sahaya, William D'Avila Avrupa'da kulüp arıyor. Galatasaray, hem Belhanda'dan bonservis kazanmak hem de 3.3 milyon Euro maaşından kurtulmak istiyor.

DIAGNE: KİNG KONG GERİ DÖNDÜ

Pazartesi takımla çalışan Mbaye Diagne'nin kasığındaki ağrı nüksedince dün tedaviye alındı. Senegalli golcü, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Merak etmeyin, çok iyiyim. Küçük bir şeydi. Cumartesi görüşürüz inşallah. King Kong geri döndü." (Sabah)