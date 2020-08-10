Galatasaray yönetiminde kriz

Galatasaray Kulübü, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapmadı fakat Erol Özmandıracı’nın ismi yönetim kurulu listesinsen de çıkarıldı.

Güvenliğe talimat: Stada girmesinler

Daha önce Özgür Savaş Özüdoğru da yönetimden istifa etmişti. Galatasaray yönetimi başkanla birlikte 13 kişi kaldı. Murat Ece de 2018 yılında yönetimden ayrılmıştı.

Yönetimin aynı zamanda Erol Özmandıracı ile basketbol şubesindeki görevini Ömer Cansever'in de stada girmemesi konusunda güvenlik görevlilerine talimat verdiği öğrenildi.







