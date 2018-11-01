Hani eskilerin bir deyimi vardır; ‘aklı selim galebe çaldı’ şeklinde... O misal; Galatasaray’da da Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın akıbeti konusunda aklı selim galebe çaldı! Yani sağduyu kazandı! Yani, aklın yolu bir!

Yönetim, büyük yanlışından geri döndü ve yıllarca vebalini taşıyacağı bir tasarruftan vazgeçti. Ülkemizi Avrupa ve Dünya arenasında son on yıldır gururla temsil eden ve sayısız şampiyonluklar kazanan Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na Avrupa kapıları yeniden ardına kadar açıldı.

Şok üstüne şok yaşatmışlardı

Galatasaray’ın hem ligde hem de Avrupa’daki çifte zaferiyle sonuçlanan geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle birlikte önce Tekerlekli Sandalye Basketbol Şubesi’nin kapatılacağı haberleri yayıldı. Sarı-Kırmızılı camiada infial yaratan bu haberler üzerine geri adım atan yönetim, bu kez de Engelsiz Aslanlar’a katılacağı Şampiyonlar Ligi bütçesini vermeyerek Avrupa kapılarını kapattı.

Yönetimin bu kararı da gerek camiada, gerek spor kamuoyunda, gerekse basında tepkiyle karşılanınca yeniden Kupa’ya katılmanın yolları arandı. Ancak takvimin sona ermesi yönetimin elini kolunu bağlarken, bu kez imdada Karabükspor yetişti!

Başkan Cengiz, Canalp ve İncesu...

Bir numaralı Kupa’ya ülkemizden gidecek üçüncü takım olan Karabükspor’un kapanması üzerine bir fırsat daha yakalayan Galatasaray’da yönetim harekete geçti ve Uluslarası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu’na (IWBF) başvuruda bulunarak Şampiyonlar Ligi’ne katılmak istediklerini bildirdi.

IWBF, Sarı-Kırmızılı Yönetim’in başvurusunu kabul edince Engelsiz Aslanlar Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha ülkemizi temsil etme hakkını kazandı. Bu gelişme gerek teknik heyette, gerek sporcularda, gerekse taraftarda büyük bir memnuniyet yarattı.

Başkan Mustafa Cengiz, Başkan Danışmanı İlker Canalp ve coach Sedat İncesu’nun IWBF’i ikna etmek için sarf ettikleri yoğun çabalar da camia tarafından takdirle karşılandı.

Hamit Turhan