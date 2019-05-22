Galatasaray yönetimi seneye de iddialı

Sezonu çifte zaferle bitiren Galatasaray'da yakalanan başarının saha dışındaki mimarları Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yaşadıkları zorlu süreci ve gelecek planlarını anlattı. "Nakış gibi işleye işleye şampiyon oluyoruz" sözlerinin başka yerlere çekilmeye çalışıldığını aktaran Başkan Cengiz, birçok faktörle mücadele ettiklerini vurguladı ve "Size tek tek anlatayım" dedi...

UEFA'DAN men cezasını engelledik.

UZUN zamandır yapılamayan sermaye artışını gerçekleştirdik.

SPORTIF A.Ş.'YI kâra geçirdik.

CAS davasını kazandık.

3 transfer sezonunu da kâr elde ederek kapattık.

İBRASIZLIK krizini atlattık... Cengiz, şöyle devam etti: "Kolay değildi. Kenetlenerek şampiyon olduk. Krizle geçen, ateşten gömleği giydiğimiz bir dönemin ardından kupaları aldık. Artık daha güçlüyüz."

İBRASIZLIK ÇOK AĞIRIMA GİTTİ

İBRA edilmemesinin kendisi ve yönetimi için çok ağır olduğunu da vurgulayan Başkan, "Mart ayı kadar bizi manevi olarak vuran ikinci bir olay yoktur. İbra edilmemek çok ağırımıza gitti. İbra edilmeyebiliriz ama onun bilinçli getirilmesi hoş değil. G.Saray'ın değerleri, G.Saray şampiyonluk yarışındayken parçalamak ve seçim atmosferine sokmak mı? Seçim konusu gerektiği anda yapılır, bu bir süre. G.Saray'ın bir kredibilitesi var, sponsorları var. Seçim süreci kulübün maddi gelirleri açısından sağlıklı bir süreç değil" dedi.

TRANSFER SON ANA KALMAYACAK

G.SARAY için mesailerinin hiç bitmediğini söyleyen Abdurrahim Albayrak da gelecek sezon çok daha başarılı olacak bir takım kurmak için çalıştıklarını söyledi. Bu sene transfer için daha hazırlıklı olduklarını vurgulayan 2. Başkan, "Son dakikaya bırakmayacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne de hazır bir kadro ile gireceğiz. Gelecek sezon yine çok başarılı olacak, mücadele ettiği kulvarlardaki tüm kupalarda iddialı bir takımız olacak" ifadelerini kullandı.

YENİ HEDEFİMİZ 23. ŞAMPİYONLUK

BAŞKAN Yardımcısı Yusuf Günay ise şunları söyledi: "Şampiyon olmak için, işini iyi bilen teknik heyet, savaşan bir takım, inanmış bir taraftar grubu ve işini layıkıyla yapan bir yönetim olması gerekir. Hepsi bir arada sadece G.Saray'da var. Şimdi hedef 23 diyoruz. Takviyeler yaparak güçleneceğiz. Seneye de kupalar ambargolu."

(Sabah)