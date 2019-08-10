Galatasaray transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor... Sarı-Kırmızılılar takıma 'Joker' bir yıldız daha kazandırma peşinde... F.Bahçe ile olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Mehmet Topal'ın Galatasaray ile görüşme halinde olduğu ve Florya'ya dönmek üzere olduğu bildirildi.

FATİH TERİM SICAK BAKIYOR

Fatih Terim'in de Mehmet Topal ismine çok sıcak baktığı biliniyor... Tecrübeli teknik adam hem stoper hem de ön libero bölgesinde oynayan Topal'dan faydalanmak istiyor.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜYORLAR

Galatasaray Yönetimi'nin bu transferi bitirmek istediği ve şu anda Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak ile masada olduğu öğrenildi. Cimbom bonservis ücreti ödemeyeceği için rahat...

CELTA DA HAZIR KITA BEKLİYOR

Topal'a İspanya'dan da tekliflerin olduğu biliniyor... Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta'nın da tecrübeli oyuncu için hazır kıta beklediği öğrenildi. Topal yurt içinde kalmak istiyor. (Takvim)