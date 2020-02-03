Galatasaray yine ikinci yarıda çıkışa geçti

Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Kayserispor’u 4-1 yenen Galatasaray, böylece lider Sivasspor ile puan farkını 5'e indirdi. Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluğa ulaştığı son 2 sezonda olduğu gibi bu sezon da ikinci devrede aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim yönetiminde geride kalan iki sezonda ikinci yarılardaki performansıyla mutlu sona ulaşan Galatasaray, bu sezon da ikinci devreye 3’te 3 yaparak başladı.

Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun ilk yarısını 35 puanla ikinci sırada bitiren sarı-kırmızılı takım, ikinci devrede 40 puan elde ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Galatasaray geçen sezon da ilk yarıyı 29 puan ve averajla beşinci tamamlarken, ikinci devrede hanesine 40 puan ekledi ve şampiyonluk kupasını üst üste ikinci kez müzesine götürdü. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise ligin ilk yarısında 27 puan kazanırken, ikinci devredeki ilk üç maçında hanesine 9 puan yazdırdı ve toplamda 36 puana ulaştı. Galatasaray, 17. hafta sonunda lider Demir Grup Sivasspor ile 10 puan olan farkı ikinci yarıdaki performansıyla 5’e indirdi.

Gol sayısı da arttı

Galatasaray, Süper Lig’in ikinci yarısında gol sayısı bakımından da daha başarılı bir istatistik ortaya koydu. Ligde sezonun ilk yarısındaki 17 karşılaşmada 23 gol atan sarı-kırmızılı takım, ikinci devredeki 3 karşılaşmada 9 kez ağları havalandırdı. Sezonun ilk bölümünde maç başına 1,3 gol ortalamasıyla mücadele eden Galatasaray’ın ikinci yarıdaki gol ortalaması 3 oldu.

Son iki sezonun en uzun galibiyet serisi

Süper Lig’de son 4 maçını kazanan Galatasaray, son iki sezonun en uzun galibiyet serisine imza attı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 16. haftasında Göztepe’ye yenildikten sonra sırasıyla Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor’u mağlup etti.

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR