Galatasaray yeniden Johan Mojica'nın peşinde

Sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelen sol bek Johan Mojica için Sarı-Kırmızılılar bir kez daha devrede. Falcao'nun Kolombiya Milli Takımı'ndan arkadaşı Mojica için Galatasaray'ın şimdiden transfer çalışmalarına başladığı belirtildi.

07 Nisan 2020, Salı 09:59 Son Güncelleme:
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Galatasaray yeniden Johan Mojica'nın peşinde

Kolombiya basınından El Deportivo, Galatasaray'ın Girona forması giyen Johan Mojica için devreye girdiğini belirtti. 

Girona'da oynayan Mojica, İspanya 2. Ligi'nde yer almaktan dolayı mutsuz ve yeni sezonda takımdan ayrılmak istiyor. 

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AS gazetesinde yer alan habere göre ise resmi bir bilgi olmasa da her iki tarafın da bu transfer için istekli olduğu belirtiliyor. 

Galatasaray'ın iç kaynaklarına dayandırılan habere göre ise Mojica, Sarı-Kırmızılılar'a teklif edilmiş durumda. 

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Galatasaray'da şu anda sol bek pozisyonunda Marcelo Saracchi bulunuyor. Fatih Terim'in de oldukça memnun olduğu aktarılan Saracchi ile önümüzdeki sezon da devam edilecek bir kiralık sözleşmesi bulunurken Mojica ile 2 yıllık bir kontrat yapılması planlanıyor.

Kolombiyalı sol bek, sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelmiş fakat o zaman beklenen transfer gerçekleşmemişti.

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