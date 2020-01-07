Galatasaray, sol açık Onyekuru’dan sonra sol beki Marcelo Saracchi’ye de kavuştu. 21 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, dün öğleden sonra sessiz sedasız İstanbul’a gelirken, sağlık kontrollerinden geçip akşam saatlerinde resmi sözleşmeyi imzaladı. Genç futbolcu, 1.5 sezon için Galatasaray’dan 2 milyon 50 bin Euro alacak. Oyuncunun kulübü Red Bull Leipzig’e ise toplamda 500 bin Euro ödenecek. Saracchi, imzanın ardından yeni takım arkadaşlarıyla tanışmak üzere Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geçti. Akşam antrenmanına katılan Marcelo Saracchi, bugünden itibaren takımla çalışmalara da dahil olacak.

Marcelo Saracchi, Galatasaray’a imzayı attıktan sonra kulüp müzesini gezerken, Taçsız Kral Metin Oktay’ın önünde, efsane golcüye ait pozu verdi.

Muslera’nın himayesinde

Genç futbolcuyla en yakından ilginen kişi ise vatandaşı Muslera oldu. Tecrübeli eldiven, Uruguaylı futbolcuya kulüp hakkındaki tüm bilgileri ve ondan beklentileri, hem bir vatandaşı hem de takım kaptanı olarak aktaracak. Galatasaray’ın yeni transferleri, ilk maçlarına 10 Ocak’ta Antalya’da Altay ile yapılacak hazırlık karşılaşmasında çıkacaklar.

Tam adı Marcelo Josemir Saracchi Pintos olan genç futbolcu, sırtına Josemir yazdırırken, 36 numarayı tercih etti.