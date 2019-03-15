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Galatasaray yeni sezon transfer planlamasını yaptı! Tam 20 milyon euro...

Galatasaray, yeni sezon transfer planlamasını yaptı. Belhanda, Feghouli, Mariano ve Fernando satılacak. 20 milyon Euro elde edilecek. Elde edilecek parayla Kongolu stoper Luyindama'nın bonservisi alınacak... Geriye kalan 15 milyon Euro ile de sağ bek ve orta saha transferi yapılacak.

15 Mart 2019, Cuma 08:41
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Galatasaray yeni sezon transfer planlamasını yaptı! Tam 20 milyon euro...

Galatasaray yeni sezon transfer planlamasını yaptı... Finansal fair-play gereği sattığı oyuncular kadar transfer yapacak Sarı-Kırmızılılar, elindeki 4 ismi gönderme kararı aldı. Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Fernando Reges ve Mariano ile yollar ayrılacak.

ÖNCELİKLİ HEDEF LUYİNDAMA

Cimbom bu 4 isimden yaklaşık olarak 20 milyon Euro gelir bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, elde edeceği gelirle transferleri gerçekleştirecek. Öncelikli hedef ise Standart Liege'den kiralanan Christian Luyindama.

EN AZ 3 İSİM DAHA ALINACAK

Luyindama'nın bonservisini 5 milyon Euro'ya alacak Galatasaray sonrasında ise gidecek oyuncuların yerlerine transfer yapacak. Sarı-Kırmızılılar, sağ bek ve orta sahaya takviyeler yapacak. En az 3 isim alınacak.

CİMBOM DOUGLAS İLE ANLAŞTI

Yeni sezon öncesinde G.Saray'ın anlaşmaya vardığı ilk isim Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen sağ bek Douglas... Cimbom, yıldız oyuncunun transferini bitirdikten sonra orta sahaya ağırlık verecek.

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