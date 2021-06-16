Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray , yeni sezon hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanın ilk bölümünde pas çalışmaları üzerinde duran sarı-kırmızılılar, daha sonra sınırlı alanda topa sahip olma uygulamaları yaptı.

Galatasaray’ın idmanı dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.

Sezon sonu itibarıyla milli takım kamplarına katılan, izinli olan ve tedavileri süren oyuncular idmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.