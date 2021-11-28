Galatasaray ve Yeni Malatyaspor, ligde daha önce 8 kez karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar 5 galibiyet elde ederken, Malatya 2 kez galip geldi. 1 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Son 4 maçta 1 galibiyet

Ligin 10. haftasında Beşiktaş 'a 2-1 yenilen Galatasaray, 11. haftada Gaziantep'i 2-0'la geçerken, daha sonra Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı ve son olarak Fenerbahçe 'ye evinde 2-1 mağlup oldu. Aslan bu periyotta 8 puan kaybetti.









3 futbolcu ceza sınırında

Cim Bom'da Taylan, Nelsson ve Berkan, Yeni Malatya deplasmanına ceza sınırında çıkacak. Bu oyuncular bugün kart görmeleri halinde, haftaya Altay karşısında forma giyemeyecek.

Assuncao yine kadroda yok

Sarı-Kırmızılı ekipte Arda ve Boey'nin sakatlıkları sürüyor. Ayrıca Oğulcan, Assuncao ve Aytaç da, Yeni Malatya deplasmanına götürülmedi.

Taktik idmansız yola çıktılar

Galatasaray'da Yeni Malatya maçına yönelik son antrenman dün sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in, yoğun tempoda yorgun düşen oyuncularına taktik prova yaptırmadığı ve onları hem fiziksel hem de mental açıdan hazırlamaya çalıştığı öğrenildi.







