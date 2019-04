Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Evkur Yeni Malataspor'u konuk edecek. Galatasaray, galip gelmesi halinde maç fazlasıyla da olsa Başakşehir’le aradaki puan farkını 3’e indirecek. Lider ise yarın sahasında Konyaspor’u ağırlayacak. Olası bir puan kaybı halinde, Galatasaray şampiyonluk yarışında çok önemli bir adım atacak.Galatasaray, Süper Lig’de 26. haftayı lider Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde, 52 puanla ikinci sırada tamamlarken, Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 5. sırada bitirdi.

Peki, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Fernando, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.

Yeni Malataspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara

Düdük Yaşar Kemal Uğurlu’da

Galatasaray - Yeni Malatyaspor mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Bülent Birincioğu görev alacak. Ankara bölgesi hakemi olan Uğurlu daha önce 8 kez Galatasaray’ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönettiği 8 maçta sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

4. randevu

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor bugüne kadar Süper Lig’de 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda İstanbul ekibi 1 kez sahadan galip ayrılan taraf olurken, Malatya temsilcisi ise 2 kez rakibini mağlup etti. Bu müsabakalarda Aslan’ın 3 golüne Malatya ekibi 4 golle karşılık verdi.

Bu sezon 2 kez karşılaştılar

İki takım bu sezon 1 kez Süper Lig, 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele etti. Malatya’da oynanan ligin ilk yarısındaki maçı Yeni Malatyaspor 2-0 kazandı. Geçtiğimiz salı günü Türkiye Kupası’nda oynanan İstanbul’daki karşılaşma ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Aslan evinde 32 maçtır geçit vermiyor

Galatasaray, Süper Lig’de evinde oynadığı 32 müsabakada rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 27 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, Süper Lig’de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu.

Cimbom 12 maçtır yenilmiyor

Süper Lig’de son olarak dış sahada Beşiktaş’a yenilen Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 12 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 8 kez galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Aslan bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor ve Bursaspor’u mağlup ederken, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile berabere kaldı.

4 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray’da ayrıca 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Marcao, Linnes, Emre Taşdemir ve Henry Onyekuru maçta sarı kart görmesi halinde 28. haftada deplasmandaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek