Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçına 2 bin taraftar alınacak

Pandemi koşulları nedeniyle sezonun büyük bölümü seyircisiz oynanırken, özellikle son haftalarda birçok takımın statlarına taraftar aldığı görüldü. Türkiye Futbol Federasyonu bu ihlalleri para cezasıyla geçiştirince, Galatasaray camiasından Başkan Mustafa Cengiz ve ekibine, "Siz de seyirci alın" baskısı geldi. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrası, sezonun son ve en önemli karşılaşmasında, cezası neyse ödeyerek stada taraftar sokmaya karar verdi. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Türk Telekom Stadı'nda yaklaşık 2 bin Galatasaraylı'nın olması ve takımlarına destek vermesi bekleniyor.

Florya'da büyük sevinç var!

Diğer taraftan şampiyonluk primi konusunda da kesenin ağzı açılmış durumda. Cengiz, beklenen prim müjdesini 2. Başkan Abdurrahim Albayrak vasıtasıyla Florya'ya gönderdi. Mevcut şampiyonluk ve galibiyet primine ek olarak, takımın mutlu sona ulaşması halinde oyunculara ekstra toplam 1 milyon Euro (yaklaşık 10.2 milyon TL) daha dağıtılacağı açıklandı. Haber Florya'ya ulaşır ulaşmaz, oyuncular arasında büyük sevinç ve heyecan yaşandı.

'Hiç kimseye cevap vermeyin'

Başkan Cengiz ayrıca, özellikle Beşiktaş cephesinden gelen sözlü ithamlara karşı kesinlikle cevap verilmemesini istedi. Mustafa Cengiz'in kurmaylarını, "Takımın motivasyonunu bozacak hiçbir harekete izin vermemeliyiz. Şu iş bitene kadar sükunetimizi koruyalım" diye uyardığı öğrenildi.

Metin Karabaş



