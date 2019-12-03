Galatasaray Bafetimbi Gomis'i mumla arıyor… Süper Lig'de 13 hafta geride kalırken, forvette sırasıyla Diagne, Falcao, Andone, Babel ve Adem'i deneyen Galatasaray toplam 14 kez ağları sarstı.

Oysa Gomis 2017-18 sezonu ilk 13 haftasında tek başına 13 gol atıp, 3 de asist yapmıştı. Fransız yıldızın 16 gole direkt katkı sağladığı periyotta Babel 1'i penaltıdan 4, Andone 1'i penaltıdan 2, Falcao ve Adem de sadece 1'er golle tabelayı değiştirdi. Fransız forvetini 500 bin Euro zam yapmadığı için elden çıkaran Galatasaray, Diagne için 13 milyon Euro bonservis öderken Falcao'ya da 3 yıllığına 25 milyon Euro verdi.

PAYLAŞIMLARIYLA HEYECAN YAŞATTI

Galatasaray'la şampiyonluk yaşadığı 2017-18 sezonunda 29 golle de Süper Lig'in kralı olan Gomis, bu sezon Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'le Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fransız oyuncu kupada attığı 11 golle hem gol kralı hem de organizasyonun en değerli oyuncusu seçildi. Fransız oyuncu son dönemde Fatih Terimli paylaşımları ve "Geri döneceğim baba" yorumlarıyla gündemde. (Sabah)