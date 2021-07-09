Galatasaray yeni forma fiyatı ne kadar olacak?

Süper Lig devleri yeni sezon formalarını tanıtmaya başladı. Fenerbahçe yeni sezon Puma ile çalışacak ve formaların 319 TL olacağı duyuruldu. Yeni sezona Adidas'la devam edecek Beşiktaş 'ın yeni sezon forma fiyatı 359 TL olarak belirlenmişti.

399 TL olması bekleniyor

Yeni sezon formalarını 14 Temmuz'da tanıtması beklenen Galatasaray 'ın ise Nike forma fiyatlarının 399 TL civarında olması bekleniyor. Taraftarın bu fiyat sonrası nasıl bir tepki göstereceği ise merak konusu.

Yakup Çınar - Fanatik Özel











