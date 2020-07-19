Galatasaray yarın toplanıyor

Teknik direktör Fatih Terim’in, antrenman öncesinde oyuncularıyla bir konuşma yapacağı öğrenildi. Galatasaray, Avrupa Ligi elemelerine katılmak için, Antalya maçını da kazanarak ligi olabilecek en iyi yerde kapatmayı hedefliyor.

Taylan Antalyalı boş geçmedi

Sezon başında Erzurumspor’dan transfer edilen Taylan Antayalı, Göztepe mücadelesinde 89’da Sofiane Feghouli’nin yerine oyuna girdi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 90+8’de Yunus Akgün’ün attığı golün asistini yapmayı başardı. Taylan böylece Sarı-Kırmızılı forma altında toplamda ise 1 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de gol pası verdi.

Genç Yunus siftah yaptı

Sarı-Kırmızılılar’ın genç yıldızı Yunus Akgün, 90+5’te Emre Akbaba’nın yerine oyuna dahil oldu. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 3 dakika sonra ise rakip fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncu, böylece Galatasaray kariyerindeki ilk lig golüne imza atmış oldu. Yunus, daha önce ise kupa maçlarında 4 gol ve 2 asist yapmıştı.