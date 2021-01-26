Gomis'ten sonra bir türlü çözülemeyen istikrarlı golcü sorununu bu kez kökten halletmeye karar veren Galatasaray'da, iki oyuncunun transferine ağırlık veriliyor. Bunlardan ilki, bir süredir görüşmelerin devam ettiği Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed... Kulübü Zamalek'in kolay kolay bırakmaya yanaşmadığı 23 yaşındaki futbolcu için 1.5 sezonluk kiralama ve sonunda 7 milyon Euro'luk zorunlu satın alma teklifi yapıldı. Galatasaray Yönetimi, Mısır kulübünün bu teklife vereceği cevabı bekliyor. Ancak ülkedeki televizyon kanalıyla gönderilen mesajlar pek de olumlu görünmüyor. Zamalek cephesi, genç golcünün transferini anında paraya çevirmek istediği için, diğer tekliflere öncelik sağlamış durumda.

'Eğer katkım olacaksa...'

Sarı-Kırmızılılar Mohamed işinde yaşanabilecek olumsuzluğu göz önünde bulundurarak, alternatif isimlerle de temasa geçti. Feyenoord forması giyen 30 yaşındaki Danimarkalı forvet Nicolai Jorgensen de bu alternatifler arasında yer alıyor. Hocası Advocaat'ın, "Kiralanması söz konusu değil, bonservisini isteyen 15 milyon Euro getirsin" dediği tecrübeli futbolcu, "Galatasaray'a transferim hakkında söyleyebilecek çok şeyim yok. Eğer kulübe finansal olarak bir katkı sağlayabilirsem, gitmek bir seçenek olabilir" ifadelerini kullandı. Her iki oyuncudan da ümidi kesmeyen Sarı-Kırmızılılar, aynı zamanda scout ekibinin önerdiği ve Fatih Terim'in onayladığı birkaç genç forvetle de görüşmelerini sürdürüyor.



