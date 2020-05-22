Galatasaray, Vlad Dragomir transferi için devrede

Devam etmesi planlanan 2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak adına antrenmanlarını sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını da sürdürürken gündeme gelen isimlerden biri de Perugia forması giyen Vlad Dragomir oldu.

Calcio Grifo'ya göre birçok İtalyan ekibinin ilgilendiği Dragomir için Genk temaslarını hızlandırırken Benfica ve Galatasaray'ın da oyuncuya yönelik ilgisi sürüyor.





Belhanda'nın boşluğunu dolduracak

Ianis Hagi'nin boşluğunu bir başka Rumen orta saha ile doldurmak isteyen Genk, transfer adına kararlılık gösterse de orta sahada Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve kiralık oyuncular Seri ile Lemina'nın durumlarının netleşmediği Galatasaray da devrede...

Perugia'nın yeni sezon öncesi 3 milyon Euro'luk açığının, oyuncunun satışıyla giderilebileceği aktarılmakta.

Hagi'ye danışılmıştı

2018'de Arsenal'in altyapısından Perugia'ya transfer olan 21 yaşındaki oyuncu için Sarı-Kırmızılılar daha önce de temaslarda bulunmuş ve hatta Fatih Terim'in uzun süredir takip ettiği isim için Gheorghe Hagi'den fikir aldığı belirtilmişti.



