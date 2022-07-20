Galatasaray ve Trabzonspor 'un uzun süredir istediği ve transfer için pazarlıklar yaptığı Kaan Ayhan'da flaş gelişme... İtalyan ve Rus basınında gün içinde milli futbolcumuzun, CSKA Moskova ile anlaştığı iddialarının çıkması üzerine Sassuolo'dan açıklama geldi.

Çizme ekibinin sportif direktörü Giovanni Rossi, Rus basınından Sport 24'e yaptığı açıklamada, "Kaan Ayhan'ın CSKA Moskova'ya transfer iddiaları doğru değil. Bunlar sadece söylentiden ibaret. Kaan Ayhan'ı takımda tutmak istiyoruz" dedi.

Hatırlanacağı üzere CSKA geçen sezonun devre arasında da bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı, Lille'den kiralamıştı.







