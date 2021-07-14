Daha önce Süper Lig 'de 2015-16'da Trabzonspor , 2016-17'de ise Galatasaray formaları giyen Belçikalı sağ bek Luis Pedro Cavanda, yeniden futbola dönüyor. Voetbal Belgie'nin haberine göre Cavanda, Excel Mouscron ile bir sözleşme imzalayacak.

Son olarak Belçika'da Standard Liege forması giyen Cavanda, geçtiğimiz yaz serbest kalmış ve geride bıraktığımız sezonda herhangi bir takımın formasını giymemişti. Kariyerinde Lazio'da da oynayan ve Belçika Milli Takımı ile de 2 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, Mouscron ile sahalara dönecek.

Belçika'da birinci lige geri dönmeyi hedefleyen Mouscron'un sportif direktörlüğünü ise yine geçmişte Galatasaray kadrosunda kısa bir dönem geçirmiş isimlerden Mbo Mpenza yapmakta.



