Yerli operasyonu kapsamında geniş bir transfer listesi üzerinde çalışan Galatasaray’ın gündemine aldığı son isim Altay’dan Cenk Özkaçar oldu. İzmir kulübünde forma giyen 1.90’lık stoper, güçlü fiziği ve potansiyeliyle dikkat çekiyor. Öyle ki, Galatasaray’la birlikte Trabzonspor da genç futbolcunun transferi için devreye girdi. Altay’la 1 yıl daha kontratı bulunan Cenk’in bonservisi 2.5 milyon Lira civarında. Siyah- Beyazlı futbolcu ise şimdilik Galatasaray’a daha sıcak bakıyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, “Türkiye’nin en büyük kulübü Galatasaray” diyen Cenk Özkaçar, “Fatih Terim gibi bir teknik adamın beni istemesi benim için bir gurur kaynağı” ifadesini kullanmıştı.

Tüm Türkiye’yi tarıyorlar

Sarı-Kırmızılı kulübün scout ekibi, Cenk Özkaçar gibi yetenekleri gözden kaçırmamak için Türkiye çapında oyuncu taraması yapıyor. Önceden alınan maç verileri, profesyonel ekip tarafından detaylı olarak izleniyor ve öne çıkan isimler teknik heyetin beğenisine sunuluyor. Cenk’in de bu tarama doğrultusunda gündeme geldiği ve Fatih Terim tarafından çok beğenildiği öğrenildi.