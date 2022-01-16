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Galatasaray ve Trabzonspor'a sevindirici haber

Meksikalı stoper Carlos Salcedo'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım Galatasaray ve Trabzonpor'u taraftarları heyecanlandırdı.

16 Ocak 2022, Pazar 12:29 Son Güncelleme:
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Galatasaray ve Trabzonspor'a sevindirici haber

Aynı oyuncunun peşine düşen Galatasaray ve Trabzonspor 'a Meksika Ligi takımlarından Tigres forması giyen Carlos Salcedo'dan transfer etmek isteyen iki kulübe sevindirici bir haber geldi.

Tigres'ten ayrılmaya hazırlanan oyuncunun sosyal medya üzerinden "Son dans" paylaşımını heyecan yarattı. Galatasaray ve Trabzonspor'un resmi teklifte bulunduğu oyuncu için Porto, Palmeiras ve Toronto da devreye girmiş durumda.

31 Aralık 2022'de sözleşmesi sona erecek olan Carlos Salcedo, bu sezon 16 maçta 3 gol kaydetti. Meksikalı stoper aynı zamanda ülkesi adına 48 maçta forma giydi.



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