Galatasaray ve Trabzonspor için Aleksandar Dragovic iddiası

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray ve Trabzonspor 'un daha önce de gündemlerine gelen bir isimle ilgilendikleri iddia edildi. Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ın kadrosuna katmak istediği Bayer Leverkusen'den Aleksandar Dragovic ile ilgilenen ekipler arasında Galatasaray ve Trabzonspor'un isimlerinin öne çıktığı aktarıldı.

Sırbistan basınından Zurnal, Kızıyıldız'ın sezon sonunda Leverkusen ile sözleşmesi bitecek Aleksandar Dragovic'i 500 bin Euro artı bonuslar ile kadroya katmak istediğini belirtti. Dragovic'in daha iddialı kulüplerle görüşmelerde bulunabileceği ve bu doğrultuda da Almanya'dan Wolfsburg ile Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor'un isimlerinin öne çıktığı aktarılıyor.





Bayer Leverkusen'in 2016'da 21 milyon Euro karşılığında Dinamo Kiev'den kadrosuna kattığı Dragovic, bu sezon 26 maçta forma giyerken 2 gol, 1 asistlik de hücum katkısı sağldı. Sırbistan asıllı 30 yaşındaki stoper, formasını giydiği Avusturya Milli Takımı ile de 87 maçta mücadele etti.



