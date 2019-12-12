Galatasaray ve PSG taraftarı kapıştı... Paris sokaklarında olay!

Galatasaray’ın deplasmanda Paris Saint Germain ile oynadığı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında olay çıktı. PSG taraftarları, Porte de Saint-Cloud’da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı. Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Olaylar sırasında bir PSG taraftarı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, iki takım taraftarlarına biber gazıyla müdahale etti. Polisin güvenlik önemlerini arttırdığı ve yoğun şekilde kimlik kontrolü yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca yaşanan olaylar sırasında dükkanların kepenk kapattığı öğrenildi.

Kasapoğlu: Kınıyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray taraftarının Fransa’da yaşadığı saldırıyı kınadı. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Temsilcimiz Galatasaray Spor Kulübü’nü desteklemek için Paris’te bulunan vatandaşlarımıza yönelik, Fair-Play ruhuna hiç yakışmayacak şekilde gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyorum. Paris Büyükelçimizle görüşmelerimizi yaptık. Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız.”

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