Galatasaray ve Phoenix Rising arasında anlaşma!

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolda bir dünya markası olan Kulübümüz, eski oyuncumuz Didier Droba’nın da iki sezon formasını taşıdığı USL (United Soccer League) takımlarından Phoenix Rising ile uluslararası alanda işbirliğine imza atmak için bir araya geliyor.

Galatasaray’ın ABD pazarına açılmasına katkıda bulunacak bu anlaşma sportif, ticari ve proje konularında yapılacak işbirliklerini kapsıyor.

Ticari, sportif ve projeler olarak üç seviyede başlatılacak bu anlaşma çerçevesinde sportif anlamda genç futbolcu yeteneklerinin keşfi ve eğitimi, dostluk maçları ve turnuvaları, uluslararası organizasyonlar, antrenör ve yönetici eğitim programlarının yanı sıra ticari bazda Galatasaray ürünlerinin tanıtılması ve ABD’de satışa sunulmasını içeren çalışmalar öngörülüyor.

İki kulüp arasındaki işbirliği şartlarının yürütülmesi adına çalışma gruplarının oluşturulmasının ardından başta ABD ekonomik bölgesi olmak üzere yurtdışı pazarlarda ticari ve sportif gelişimler için çalışmalara başlanacak.

Türkiye ve ABD dışındaki Uzakdoğu, Afrika ve Avrupa pazarlarında Phoenix Rising takımı ortaklarının mevcut uluslararası yatırımlarıyla birlikte iki kulübün tanıtımı, çeşitli sosyal medya etkinlikleri ve her türlü ticari işbirliği, ortak çalışma grubu tarafından yürütülecek.

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Phoenix Rising FC

2014 yılında Arizona United Soccer Club ismiyle kurulan kulüp, 2017 yılında Berke Bakay liderliğindeki yatırım grubu tarafından satın alındı ve Phoenix Rising FC olarak ismini değiştirdi.

2017 yılında Didier Drogba’yı transfer eden Phoenix Rising, 2018 yılında Batı Konferansı’nda play-off şampiyonu oldu ve USL’yi ikinci olarak tamamladı. Didier Drogba bu dönemde Phoenix Rising FC formasıyla iki sezonda 17 gol kaydetti.

Ünlü İngiliz oyuncu Shaun Wright-Phillips’in de bir dönem formasını taşıdığı Phoenix Rising FC, kırmızı – siyah renklerine sahip.