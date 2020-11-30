FIBA Avrupa bölge ofisi, takımların seyahat etmelerini ve kendi fanuslarında yer almalarını önleyecek olan hazırlıklarındaki kritik COVID-19 ile ilgili aksaklıklar hakkında kulüpler tarafından bilgilendirildi.

İzmit Belediyespor, İstanbul'daki A Grubu turnuvasına katılmaya hazırlanırken, Galatasaray, Macaristan'ın Sopron kentinde yapılacak D Grubu turnuvasına katılacaktı.

Sonuç olarak aşağıdaki kararlar alındı:

· İzmit Belediyespor’un maçları planlandığı gibi bu fanusta oynanmayacak ve bu maçların durumu daha sonraki bir aşamada ilgili disiplin organları tarafından belirlenecek.

· Galatasaray’ın maçları planlandığı gibi bu fanusta oynanmayacak ve bu maçların durumu daha sonraki bir aşamada ilgili disiplin organları tarafından belirlenecek.

Oyuncuların, antrenörlerin ve görevlilerin sağlığını koruyarak güvenliğini sağlamak, adil rekabeti korumak ve maç operasyonlarını düzgün bir şekilde organize etmek için, çeyrek finaller ve Dörtlü Final dahil olmak üzere müsabakanın diğer tüm aşamaları, tek mekânlı merkezlerde yürütülecek.

FIBA Avrupa bölge ofisi, Avrupa'daki COVID-19 durumunu günlük olarak izlemeye devam edecek ve gerektiğinde Kadınlar EuroLeague ile ilgili daha fazla güncelleme iletecektir.