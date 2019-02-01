Galatasaray ve Fenerbahçe devre arası transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Ocak ayına sessiz giren Cimbom altı yeni transfer yaparken Fenerbahçe'de beş futbolcuyu kadrosuna kattı. İki temsilcimiz de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Yeni transferlerin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayıp oynamayacağı ise merak konusu...

Yeni transferler oynayabiliyor...

2018-2019 UEFA Avrupa Ligi kural kitapçığında yer alan bilgilere göre;

Son 32 turundan itibaren bir kulüp, turnuvada kalan maçlar için maksimum üç yeni oyuncuyu daha kaydettirebilir. Böyle bir bildirim, en geç 1 Şubat 2019 saat 00.00'a (Bu gece) kadar yapılmak zorundadır. Bu tarih kesinlikle ötelenemez.

Yukarıda belirtilen 3 oyuncudan biri ya da tamamı aynı sezon içinde UEFA Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi'nde elemeler, play-off ya da grup maçlarında başka bir kulüp adına forma giymiş olabilir.

Galatasaray'da kimler listede yer alacak?

Sarı-Kırmızılı takım Diagne, Luyindama, Mitroglou, Marcao, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'den üç ismi UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. Terim'in tercihini Diagne, Luyindama ve Marcao'dan yana kullanacağı gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de kimler listede yer alacak?

Sarı-Lacivertli takım ise Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Victor Moses, Miha Zach ve Tolgay Arslan'ı kadrosuna katmıştı. Ayrıca sezon başında UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Soldado ve Mehmet Ekici'de listeye eklenebilecek. Fenerbahçe'nin Serdar Aziz, Victor Moses, Soldado ya da Miha Zach'ı listeye eklemesi bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi için yenilenen liste bu gece 00.00'a kadar verilmek zorunda.

2018-2019 UEFA Avrupa Ligi kural kitapçığında yer alan bilgi...