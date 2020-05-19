Süper Lig'in devleri önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken Avustralya ve Belçika basınında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Adelaide United forması giyen Riley McGree ile ilgilendikleri iddia edilmişti.

Konuya ilişkin resmi açıklama ise daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği ve Diyarbakırspor formaları da giyen Adelaide United Futbol Direktörü Bruce Djite'den geldi.

Adelaide United, oyuncu için dört Avrupa kulübünün 5 milyon Dolar'lık bir bütçe ayırdığını bildiklerini belirtirken Bruce Djite, henüz resmi bir teklif almadıklarını açıkladı.

AAP'ye yaptığı açıklamalarda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisine ise özel olarak değinen Djite, "Dün gece Riley ile konuştum. Herhangi bir Türk takımıyla ilgili bir yaklaşım yoktu. Şu anda ben de herkes gibi haberleri okuyorum" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki oyuncu 2019'un yaz aylarında Club Brugge'den 950 bin Euro karşılığında Adelaide United'a transfer olmuştu. Avustralya ekibinde çıktığı 18 maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergileyen oyuncu ile Glasgow Rangers ve Fortuna Düsseldorf'un da ilgilendiği belirtiliyor.