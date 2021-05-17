İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen Christian Benteke'den Galatasaray ile Fenerbahçe 'ye kötü haber geldi.

Belçika'da yayın yapan voetbal24'ün haberine göre 30 yaşındaki golcü futbolcu, ülkesi Belçika'ya dönmeye hazırlanıyor. Haberde Benteke'nin yaklaşık 10 yıldır süren İngiltere macerasının sona ereceği ve yıldız ismin Belçika'ya dönüşünün gerçekçi bir seçenek olduğundan bahsedildi.









5 yıldır Crystal Palace'da

2012 yılında Aston Villa ile İngiltere Premier Lig kariyerine başlayan Christian Benteke, daha sonra Liverpool'a transfer olmuş oradan da son olarak 2016 yılında Crystal Palace'ın kadrosuna katılmıştı. 5 yıldır Palace'da forma giyen Belçikalı futbolcu bu sezon 29 Premier Lig maçında 9 gol 1 asistlik performans sergiledi.

30 yaşındaki futbolcu uzun süredir Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyordu.