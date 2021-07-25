Son dönemde transferde birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray yeni bir yarışın içinde... Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Adana Demirspor'un, Süper Lig 'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Joher Rassoul'u gündemine almıştı. Kanarya, Senegalli savunmacı için maliyet araştırmasına başlarken, oyuncunun menajerler aracılığıyla stoper arayan Galatasaray'a da önerildiği öğrenildi.





Tam bir joker

İki devin de stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero bölgelerinde de görev yapabilen, 'joker' olarak kullanılabilecek Rassoul için yakın zamanda Mavi Şimşekler'in kapısını çalabileceği bildirildi. Güney ekibinin 1 yıl sözleşmesi kalan başarılı futbolcu için ne kadar bonservis talep edeceği ise merak konusu.

Atalay Özçelikli



