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Galatasaray ve Fenerbahçe, Jean-Kevin Duverne için kapışıyor!

Fransız basını, ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Lens forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper Jean-Kevin Duverne'in transferi için yarış hâlinde olduğunu yazdı.

06 Temmuz 2019, Cumartesi 14:10
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Galatasaray ve Fenerbahçe, Jean-Kevin Duverne için kapışıyor!

Yaz transfer döneminde kadrolarına önemli takviyeler yapan Galatasaray ve Fenerbahçe'yle ilgili Fransız basınından çarpıcı bir iddia geldi. Ülkenin bağımsız gazetecilerinden Mohamed Toubache-Ter, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde ezeli rakiplerin Lens forması giyen Jean-Kevin Duverne'i kadrolarına katabilmek için yarış hâlinde olduğunu yazdı.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan 21 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Ligue 2 ekibiyle çıktığı 18 maçta 1 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı. 18 yaşından bu yana A takımda oynayan genç savunmacının güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 2 milyon euro.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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