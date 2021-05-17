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Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Joshua King'e Norwich talip oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın formasını giyen Jashua King'e bir başka İngiliz ekibi Norwich City talip oldu. Sözleşmesi Haziran ayının sonunda bitecek olan forvet oyuncusuyla Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgileniyor.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 16:51 Son Güncelleme:
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Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Joshua King'e Norwich talip oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe 'ye Joshua King transferi için İngiltere'den sürpriz bir rakip çıktı.

Football Insider'da yer alan habere göre, önümüzdeki sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Norwich City, 29 yaşındaki forvet oyuncusunu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İngiliz ekibinin Everton'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan King için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.


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Ezeli rakiplerin gündeminde

Sözleşmesi Haziran ayının sonunda sona erecek olan Joshua King, uzun süredir Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gündeminde bulunuyor. Yıldız futbolcu bu sezon 12 Premier Lig karşılaşmasında Everton forması giydi.


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