Galatasaray ve Fenerbahçe Ali Akman için karşı karşıya!

Fenerbahçe'ye yaz transfer döneminde birçok yıldız kazandıran Emre Belözoğlu, genç oyunculara da yatırım yapıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe, Bursaspor formasıyla TFF 1. Lig'de 5 gol atan 18 yaşındaki forvet Ali Akman'ın peşine düştü. Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman ile Galatasaray'da yakından ilgileniyor.

30 Ekim 2020, Cuma 08:57 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray ve Fenerbahçe Ali Akman için karşı karşıya!

Geleceği parlak Türk yıldızları mercek altına alan Fenerbahçe'nin son gözdesi Bursasporlu Ali Akman oldu.

Takvim'in haberine göre yeşil-beyazlı formayla TFF 1. Lig'de bu sezon 5 gol atan 18 yaşındaki forveti yakından takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun teklif hazırlığı yaptığı belirlendi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ali Akman, Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldızı Ayhan Akman'ın yeğeni.

Sarı-kırmızılıların da Ayhan Akman aracılığıyla genç forveti kadrosuna katmak için çalıştığı belirtiliyor

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...