Galatasaray ve Fenerbahçe Ali Akman için karşı karşıya!
Fenerbahçe'ye yaz transfer döneminde birçok yıldız kazandıran Emre Belözoğlu, genç oyunculara da yatırım yapıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe, Bursaspor formasıyla TFF 1. Lig'de 5 gol atan 18 yaşındaki forvet Ali Akman'ın peşine düştü. Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman ile Galatasaray'da yakından ilgileniyor.
Geleceği parlak Türk yıldızları mercek altına alan Fenerbahçe'nin son gözdesi Bursasporlu Ali Akman oldu.
Takvim'in haberine göre yeşil-beyazlı formayla TFF 1. Lig'de bu sezon 5 gol atan 18 yaşındaki forveti yakından takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun teklif hazırlığı yaptığı belirlendi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ali Akman, Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldızı Ayhan Akman'ın yeğeni.
Sarı-kırmızılıların da Ayhan Akman aracılığıyla genç forveti kadrosuna katmak için çalıştığı belirtiliyor