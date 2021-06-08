Galatasaray ve Celtic arasında Mohamed Magdy Afsha yarışı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , Mostafa Mohamed sonrası bir başka Mısırlı yıldız için devrede. Galatasaray, Al Ahly'den Mohamed Magdy Afsha'yı kadrosuna katmak istiyor.

Africa Foot United, Galatasaray'ın Celtic ile birlikte Al Ahly'den Mohamed Magdy'yi kadrosuna katmak istediğini aktardı. Al Ahly'de sergilediği başarılı performans sonrası Afsha'nın Avrupa'ya transfer olabileceği ifade edilmekte.

Önümüzdeki haftalarda Galatasaray ve Celtic'in Afsha için temaslara başlayacağı belirtiliyor. Fakat 24 yaşındaki oyuncunun Al Ahly için yüksek düzeydeki öneminin transferi zorlaştırabileceği aktarılmakta. Kahire ekibi şu anda Afsha'yı göndermek istemiyor fakat gelecek teklife göre kararının oyuncu ve menajerine bağlı olacağı belirtiliyor.

Bu sezon Al Ahly forması altında toplam 31 maçta görev alan Afsha; 4 gol, 8 asistlik katkı sağladı.



