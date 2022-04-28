Galatasaray ve Beşiktaş transfer yarışında: Jed Wallace isteniyor!

Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray ile Beşiktaş gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Galatasaray'da başkanlık seçiminin hemen ardından teknik direktör belirsizliği sona erecek, Kara Kartal ise yeni sezon hazırlıklarına şimdiden Valerien Ismael'le start verdi.

Sözleşmesi bitiyor, yeni maceraya sıcak bakıyor

Transfer , iki takımın da gündeminin en önemli maddesi... Kadrosunu güçlendirmek ve gelecek sezon benzer sıkıntılar yaşamak istemeyen iki dev için İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı. Teamtalk, Galatasaray ile Beşiktaş'ın, İngiltere Championship ekibi Milwall'da oynayan Jed Wallace ile ilgilendiğini öne sürdü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu henüz ülkesi dışına çıkmadı. Ancak tecrübeli oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği biliniyor. Bu nedenle olası bir Türkiye macerasına sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Bu sezon 37 maça çıkan Wallace 6 kez ağları havalandırıp, 11 de asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.