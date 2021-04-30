Almanya Bundesliga 1 ekiplerinden Köln'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Salih Özcan, Süper Lig'in gözdesi durumuna geldi.

İngiliz basınından Planetfootball'un Alman kaynaklara dayandırdığı habere göre, 23 yaşındaki futbolcunun sezon sonu Alman ekibinden ayrılacağı iddia edildi. Haberde ayrıca, Salih Özcan ile Galatasaray ile Beşiktaş 'ın ilgilendiği önümüzdeki sezon Türkiye'ye transfer olabileceği belirtildi.









İmza aşamasında olduğu iddia edilmişti

Daha önce Alman basınında yer alan haberlerde Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği gurbetçi futbolcu Salih Özcan'ın transferinde sona yaklaştığı ve siyah beyazlı yönetimin başarılı orta saha oyuncusu için kulübü Köln ile her konuda anlaşarak transferi imza aşamasına getirdiği iddia edilmişti.









28 maça çıktı

Köln'ün altyapısından yetişen Salih Özcan, Alman kibiyle bu sezon lig ve kupa olmak üzere toplam 28 maçta yer aldı ve 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.